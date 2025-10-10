Інцидент стався ще наприкінці серпня поточного 2025-го року, коли титуловані плавчині повертались із відпочинку з острова Балі. Бенедетта Пілато і К'яра Тарантіно були впіймані на крадіжці у duty-free в аеропорту Сінгапуру, пише 24 Канал із посиланням на Gazzetta dello Sport.

Що відомо про крадіжку в аеропорту Сінгапуру?

Тарантіно нібито здійснила крадіжку парфумерії, сховавши флакони у сумку своєї подруги Пілато. Цей момент потрапив в об'єктив відеоспостереження, яке було у магазині. Обох італійських плавчинь негайно затримала місцеві правоохоронні органи, але згодом дівчат було випущено на волю завдяки зусиллям італійських дипломатичних представників у Сінгапурі.

Цей скандальний момент набув розголосу, тому Бенедетта Пілато зробила публічну заяву на своїй сторінці в інстаграмі. Рекордсменка світу у плаванні на 50 метрів брасом заявила, що вона побічно була втягнута у цю неприємну ситуацію. Хоч чемпіонка Європи-2020 зробила подібну заяву, але це не врятувало її вд покарання.

Як повідомила пресслужба Федерації плавання Італії, через цю крадіжку Пілато та Тарантіно дискваліфікували від змагань на 90 днів. Через це усунення плавчині пропустять чемпіонат Європи на короткій воді, який відбуватиметься у Польщі з 2-го по 7-ме грудня 2025 року.

Що відомо про Пілато та Тарантіно?

Бенедетта Пілато – чемпіонка Європи з водних видів спорту 2020-го року. Італійська плавчиня вже у свої 20 років є рекордсменкою світу в плаванні на 50 метрів брасом.

Пілато також брала участь на двох Олімпіадах (2020 та 2024), де проплила повз медалі. Її найкращим результатом на Іграх є четверте місце на 100 метрах брасом у Парижі-2024.

Її напарниця Тарантіно має дещо скромніші досягнення. К'яра є бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2021 в естафеті, а також тричі підіймалась на другу позицію подіуму на континентальних першостях на короткій воді. Усі нагороди в естафетних запливах.

