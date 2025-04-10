Не так давно Елена Пидрушная завершила спортивную карьеру. Биатлонистка планировала продолжить работу уже в тренерской деятельности.

Читайте также Пидручный назвал главную проблему украинского биатлона

На что пожаловалась Пидгрушная

Она рассказала, что в этом году обратилась, чтобы пройти курс тренеров от IBU, однако ей сказали, что уже место занято. Она хотела поехать, но Федерация дала четко понять, что она им не нужна, пишет 24 канал со ссылкой на Ассоциацию спортивных журналистов Украины.

Мне Федерация сказала: "Нет, у нас есть замечательные тренеры, ты нам не нужна". Я думаю: "Ну, значит, у наших тренеров, особенно молодых, намного больший опыт, чем у меня – пусть тренируют",

– сказала Елена Пидгрушная.

Она также отметила, что выросла в команде Брынзака и выросла на том, что всегда говорили, что биатлон – это семья, и должна работать система, команда и так далее.

"И когда ты один в поле не воин, когда хочу зайти в команду, но идти против системы и так далее – нет смысла в этом. Потому что придушат меня, не дадут возможность моей команде, еще что-то. Конечно больно и обидно, столько, сколько я отдала себя биатлону – то я точно хотела бы лучшего отношения теперь в обратном направлении к себе", – добавила украинская биатлонистка.

Напомним, что Елена Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в командной эстафете.