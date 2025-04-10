Не так давно Олена Підрушна завершила спортивну кар'єру. Біатлоністка планувала продовжити роботу вже у тренерській діяльності.

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На що поскаржилася Підгрушна

Вона розповіла, що цього року звернулася, щоб пройти курс тренерів від IBU, однак їй сказали, що вже місце зайняте. Вона хотіла поїхати, але Федерація дала чітко зрозуміти, що вона їм не потрібна, пише 24 канал з посиланням на Асоціацію спортивних журналістів України.

Мені Федерація сказала: "Ні, у нас є чудові тренери, ти нам не потрібна". Я думаю: "Ну, значить, у наших тренерів, особливо молодих, набагато більший досвід, ніж у мене – нехай тренують",

– сказала Олена Підгрушна.

Вона також зазначила, що виросла в команді Бринзака і виросла на тому, що завжди говорили, що біатлон – це є сім'я, і має працювати система, команда і так далі.

"І коли ти один в полі не воїн, коли хочу зайти в команду, але йти проти системи і так далі – немає сенсу в цьому. Тому що придушать мене, не дадуть можливість моїй команді, ще щось. Звісно боляче та прикро, стільки, скільки я віддала себе біатлону – то я точно хотіла би кращого ставлення тепер в зворотному напрямку до себе", – додала українська біатлоністка.

Нагадаємо, що Олена Підгрушна є олімпійською чемпіонкою 2014 року у командній естафеті.