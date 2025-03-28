Главный тренер Реала Карло Анчелотти неоднократно критиковал календарь чемпионата Испании. Наставник считает это издевательством над командой.

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Как Тебас отреагировал на слова Анчелотти

Он отметил, что слышал, что есть недовольные проведением матчей каждые 72 часа. Но люди смотрят календарь и знают, что их ждут матчи в четверг и воскресенье, пишет 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.

Можно сделать замены в стартовом составе. Он действительно на это жалуется? Он выпускает игроков на поле после 85 минуты, как он собирается проводить ротацию? Посмотрите, сколько футболистов Реала сыграли 85% всего игрового времени,

– сказал президент Ла Лиги.

Он также добавил, что игроки НБА выходят на паркет намного чаще, но не умерли. Когда был COVID, представители Ла Лиги сделали возможность пяти замен и до сих пор не убрали.

"Посмотрите на клубы, которые годами играют в четверг в Лиге Европы, а потом на выходных в чемпионате. Зачем вам заявка на 25 человек, если использовать всегда 11?", – добавил Хавьер Тебас.

Отметим, что следующий матч Реала состоится в субботу, 29 марта, против Леганеса.