Головний тренер Реала Карло Анчелотті неодноразово критикував календар чемпіонату Іспанії. Наставник вважає це знущанням над командою.

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Як Тебас відреагував на слова Анчелотті

Він зазначив, що чув, що є незадоволені проведенням матчів кожні 72 години. Але люди дивляться календар і знають, що на них чекають матчі у четвер та неділю, пише 24 канал з посиланням на Cadena Ser.

Можна зробити заміни у стартовому складі. Він справді на це скаржиться? Він випускає гравців на поле після 85 хвилини, як він збирається проводити ротацію? Подивіться, скільки футболістів Реала зіграли 85% усього ігрового часу,

– сказав президент Ла Ліги.

Він також додав, що гравці НБА виходять на паркет набагато частіше, але не померли. Коли був COVID, представники Ла Ліги зробили можливість п'яти замін і досі не прибрали.

"Подивіться на клуби, які роками грають у четвер в Лізі Європи, а потім на вихідних у чемпіонаті. Навіщо вам заявка на 25 осіб, якщо використовувати завжди 11?", – додав Хав'єр Тебас.

Відзначимо, що наступний матч Реала відбудеться у суботу, 29 березня, проти Леганеса.