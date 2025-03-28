Президент Ла Лиги раскритиковал Анчелотти за недовольство календарем

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на слова Карло Анчелотти относительно загруженного календаря Реала. Он раскритиковал итальянского специалиста за его слова.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти неоднократно критиковал календарь чемпионата Испании. Наставник считает это издевательством над командой.

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Как Тебас отреагировал на слова Анчелотти

Он отметил, что слышал, что есть недовольные проведением матчей каждые 72 часа. Но люди смотрят календарь и знают, что их ждут матчи в четверг и воскресенье, пишет 24 канал со ссылкой на Cadena Ser.

Можно сделать замены в стартовом составе. Он действительно на это жалуется? Он выпускает игроков на поле после 85 минуты, как он собирается проводить ротацию? Посмотрите, сколько футболистов Реала сыграли 85% всего игрового времени,

– сказал президент Ла Лиги.

Он также добавил, что игроки НБА выходят на паркет намного чаще, но не умерли. Когда был COVID, представители Ла Лиги сделали возможность пяти замен и до сих пор не убрали.

"Посмотрите на клубы, которые годами играют в четверг в Лиге Европы, а потом на выходных в чемпионате. Зачем вам заявка на 25 человек, если использовать всегда 11?", – добавил Хавьер Тебас.

Отметим, что следующий матч Реала состоится в субботу, 29 марта, против Леганеса.