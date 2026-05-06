Маркевичу закрыли путь в сборную Украины

После увольнения Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины в СМИ активно обсуждали, кого хотели бы видеть на этом посту или кто мог бы возглавить команду. Одним из самых обсуждаемых кандидатов был Мирон Маркевич.

Недавно появилась информация, что сборную впервые в истории возглавит иностранный тренер, и им станет итальянец Андреа Мальдера. Поэтому на своем ютуб-канале журналист Игорь Цыганик решил объяснить это решение.

Почему УАФ выбрали Мальдеру?

Цыганык сообщил, что Украинская ассоциация футбола выбрала Мальдеру на должность главного тренера сборной Украины вместо Маркевича из-за "сигнала из властных кабинетов".

По словам журналиста, львовское крыло УАФ, которое представляет вице-президент Андрей Шевченко-Зисман, надеялось продвинуть кандидатуру Маркевича.

Львовское крыло было уверено, что сможет протолкнуть Маркевича. Эту информацию даже доносили до журналистов. Я тоже думал, что все сложится – это выглядело как логичный вариант,

– заявил Цыганык.

Цыганик оценивал возможное сочетание Маркевича и Мальдеры как перспективное, однако журналист отмечает, что окончательное решение изменилось из-за сигнала из властных кабинетов.

Мог бы получиться интересный тандем Маркевич – Андреа Мальдера. Но из властных кабинетов поступил четкий сигнал: никаких кандидатов от львовской стороны. Шевченко дали карт-бланш на назначение, и он решил сделать ставку на своего бывшего помощника Андреа Мальдеру,

– сказал он.

Кого хотят видеть тренером сборной Украины?

Экс-игрок сборной Украины Сергей Кривцов в комментарии для 24 Канала поделился мыслями относительно недавних изменений в тренерском штабе "сине-желтых".

По словам футболиста, среди обсуждаемых кандидатур на роль тренера выделялись два специалиста – Андреа Мальдера и Игор Йовичевич, а слухи о Паулу Фонсеке было маловероятным из-за занятости тренера во Франции.

Ходили слухи о Йовичевиче или Фонсеке. Но с Фонсекой тяжело, потому что он главный тренер Лиона. То есть из тех, о ком были слухи, то между Йовичевичем и Мальдерой я бы поставил знак равенства,

– отметил он.

Эксперт также сравнил сильные стороны обоих кандидатов.

Может, у Йовичевича больший козырь, потому что он разговаривает на украинском. Но опыта топ-уровня больше все же у Мальдеры. Для меня они оба были равноценными кандидатами. Выбрали Мальдеру, поэтому я рад этому выбору,

– подытожил Кривцов.

Кто такой Андреа Мальдера?