Участие в соревнованиях примут спортсмены из 56-ти стран мира, среди которых будет и Украина. Наша сборная отправила на Паралимпиаду 35 атлетов, сообщает 24 Канал.

По теме Когда и где смотреть церемонию открытия зимней Паралимпиады-2026

Почему Украина будет бойкотировать церемонию открытия?

Однако наша команда не будет участвовать в церемонии открытия Игр. Она должна пройти 6 марта в Вероне в амфитеатре "Верона Арена". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Паралимпийский комитет Украины официально отказался от участия в мероприятии из-за позорного решения МПК. Причиной стало снятие санкции с России и Беларуси от Международного паралимпийского комитета.

Организация решила разрешить спортсменам из стран-террористок участвовать в Играх под своими флагом и гимном. Поскольку российская и белорусская символика будут присутствовать на церемонии открытия – украинцы и решили бойкотировать ее.

Какие страны также объявить бойкот?

Также к протесту присоединился и официальный вещатель Паралимпиады в Украине – Общественное. Компания не будет показывать онлайн трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр.

Радует, что этот бойкот от Украины не будет единичным. От участия в церемонии уже отказались аж 14 стран, которые не поддержали возвращение на соревнования российской символики. Рядом с нашей страной стали:

Германия

Великобритания

Хорватия

Польша

Канада

Чехия

Латвия

Финляндия

Эстония

Австрия

Румыния

Литва

Нидерланды

Паралимпиаду будет принимать Милан, но также соревнования пройдут и в близлежащих регионах Италии. С 6 по 15 марта будет разыграно 79 комплектов медалей в шести видах спорта.