Народные депутаты жалуются, что их "втемную" привлекли к голосованию за скандальный законопроект №12414, который ослабляет независимость НАБУ и САП. Вместо ожидаемого обращения в Конгресс США, им подсунули другое решение, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Как депутаты голосовали за закон?

Многие народные депутаты признались в комментариях, что во время голосования за законопроект №12414 их фактически ввели в заблуждение. По их словам, Офис президента вместе с руководством фракции "Слуга народа" воспользовались ситуацией, не раскрыв полного содержания документа, который предусматривает фактическое подчинение НАБУ и САП Офиса генпрокурора.

Парламентариев собрали под предлогом якобы важного голосования, а именно принятие обращения к Конгрессу США о признании России государством-террористом. Но уже по прибытии в сессионный зал, по словам депутатов, председатель фракции Давид Арахамия и его заместитель Андрей Мотовиловец заявили, что главное голосование будет другим и состоится сразу после "американского вопроса".

Депутатам объяснили, что это "тест на лояльность к президенту", назвав голосование маркерным. В то же время никакого текста им не предоставили, а обсуждение проходило прямо в зале менее чем за полчаса до принятия решения.

Один из членов фракции "Слуга народа" признался, что часть коллег сначала не до конца понимала, за что именно голосует. Когда же осознали содержание, то это уже не повлияло на результат. Большинство все же знало, о чем идет речь, но были и исключения. В частности, по словам источника, депутат Жан Беленюк действительно не разобрался в ситуации, а после голосования был разъярен, почувствовав себя обманутым.

Напомним, что после инцидента Беленюк публично заявил, что поддержал позицию президента. Однако позже на своей странице в Facebook он признался, что допустил ошибку.