Народні депутати скаржаться, що їх "втемну" залучили до голосування за скандальний законопроєкт №12414, який послаблює незалежність НАБУ та САП. Замість очікуваного звернення до Конгресу США, їм підсунули інше рішення, пише 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

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Як депутати голосували за закон?

Чимало народних депутатів зізналися в коментарях, що під час голосування за законопроєкт №12414 їх фактично ввели в оману. За їхніми словами, Офіс президента разом із керівництвом фракції "Слуга народу" скористалися ситуацією, не розкривши повного змісту документа, який передбачає фактичне підпорядкування НАБУ та САП Офісу генпрокурора.

Парламентарів зібрали під приводом нібито важливого голосування, а саме ухвалення звернення до Конгресу США щодо визнання Росії державою-терористом. Але вже після прибуття в сесійну залу, за словами депутатів, голова фракції Давид Арахамія та його заступник Андрій Мотовиловець заявили, що головне голосування буде іншим і відбудеться одразу після "американського питання".

Депутатам пояснили, що це "тест на лояльність до президента", назвавши голосування маркерним. Водночас жодного тексту їм не надали, а обговорення проходило просто у залі менш ніж за пів години до ухвалення рішення.

Один із членів фракції "Слуга народу" зізнався, що частина колег спочатку не до кінця розуміла, за що саме голосує. Коли ж усвідомили зміст, то це вже не вплинуло на результат. Більшість усе ж знала, про що йдеться, але були й винятки. Зокрема, за словами джерела, депутат Жан Беленюк справді не розібрався в ситуації, а після голосування був розлючений, відчувши себе обманутим.

Нагадаємо, що після інциденту Беленюк публічно заявив, що підтримав позицію президента. Однак пізніше на своїй сторінці у Facebook він зізнався, що припустився помилки.