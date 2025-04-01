На войне против России погиб бывший футболист Юрий Яцкив
- Бывший футболист Юрий Яцкив погиб в Донецкой области, защищая Украину, ему было 26 лет.
- Яцкив был воспитанником ДЮФШ ФК Львов, выступал на позиции вратаря, погиб в бою под Торецком.
Бывший футболист ФК Львов погиб в Донецкой области, защищая Украину. Ему было 26 лет.
Спортивный мир в очередной раз всколыхнула ужасная весть. На Донецком направлении погиб бывший футболист ФК Львов Юрий Яцкив, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Что известно о Яцкиве
Бывший футболист погиб в бою под Торецком, что в Донецкой области.
Юрий является воспитанником ДЮФШ ФК Львов. Выступал на позиции вратаря, а еще был выпускником ФК Львов-1998. Юрия Яцкива тренировал Олег Колобич.
Руководство, тренеры и весь персонал ДЮФШ ФК Львов выражает искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою,
– написали в пресс-службе клуба.
24 канал также выражает соболезнования родным и близким Юрия Яцкива. Вечная память защитнику Украины!