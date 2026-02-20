Глава ФБР Каш Патель посетит хоккейный матч Олимпиады-2026, потратив солидную сумму денег

Директор ФБР использовал служебный самолет для просмотра матча сборной США. Его уже не впервые обвиняют в злоупотреблении служебным статусом.

Директор ФБР Каш Патель потратил 75 тысяч долларов из бюджета США, чтобы добраться до Милана, где пройдут полуфинальные хоккейные поединки Олимпиады-2026. 20 февраля там состоятся игры мужской сборной США, фанатом которой является Патель. Об этом сообщает CBS News.

Читайте также: На Олимпиаде новый скандал: охрана отобрала флаг у 12-летнего мальчика и выбросила в мусор

Что вызвало негатив у американцев?

Согласно публичным данным о полетах, директор ФБР в четверг утром вылетел правительственным самолетом на авиабазу ВВС в Италии и уже вечером самолет приземлился, сообщает источник Flight Radar 24.

В тот момент Патель направлялся в Милан, где планирует посмотреть матч мужской олимпийской сборной США по хоккею в медальном раунде. Патель отдельно опубликовал несколько постов в социальных сетях в четверг утром в поддержку американских хоккейных команд.

В США вспыхнуло возмущение из-за такого использования средств – общественность требовала объяснений. ФБР игнорировало эти просьбы, пока CBS News не обнародовала материал с обвинениями относительно перелетов директора бюро.

Представитель ведомства в защиту своего руководителя заявил, что этот визит включает не только хоккейный матч, но и служебные контакты с коллегами.

Это не личная поездка. Директор Патель находится в поездке, которую было запланировано несколько месяцев назад. Она включает: партнерские встречи с итальянскими правоохранителями и представителями безопасности, встреча с послом Фертиттой, встречи с сотрудниками Legat и многое другое,

– заявил представитель ФБР Бен Уильямсон на своей странице в X.

Позже Уильямсон добавил цитату Пателя, которая как бы подтверждает намерения руководителя на посещение матча.

Каш только что позвонил мне и сказал добавить: "Пожалуйста, скажите им, что да, я болею за лучшую команду на земле из лучшей страны на земле. Вперед, команда США",

– цитирует главу ФБР его представитель.

В конце прошлого года демократы в Конгрессе уже начинали расследование относительно использования Пателем правительственного самолета после сообщений СМИ, что он применял его для личных поездок. Среди них – спортивное мероприятие в Пенсильвании, где выступала его девушка, свидание в Теннесси и отдых на техасском курорте.

Напомним, что в апреле 2025 года Каш Патель опозорился, поздравив путиниста Овечкина, который ни разу не осудил войну России против Украины, с установлением рекорда в НХЛ.

Выступления сборной США, которую Патель стремится пересмотреть