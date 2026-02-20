Глава ФБР Каш Патель посетит хоккейный матч Олимпиады-2026, потратив солидную сумму денег
- Директор ФБР Каш Патель использовал 75 тысяч долларов из бюджета США для поездки на хоккейный матч Олимпиады-2026 в Милан, что вызвало негодование среди американцев.
- ФБР защищает Пателя, утверждая, что визит включает в себя служебные контакты с итальянскими коллегами, а не только просмотр хоккейного матча.
Директор ФБР использовал служебный самолет для просмотра матча сборной США. Его уже не впервые обвиняют в злоупотреблении служебным статусом.
Директор ФБР Каш Патель потратил 75 тысяч долларов из бюджета США, чтобы добраться до Милана, где пройдут полуфинальные хоккейные поединки Олимпиады-2026. 20 февраля там состоятся игры мужской сборной США, фанатом которой является Патель. Об этом сообщает CBS News.
Читайте также: На Олимпиаде новый скандал: охрана отобрала флаг у 12-летнего мальчика и выбросила в мусор
Что вызвало негатив у американцев?
Согласно публичным данным о полетах, директор ФБР в четверг утром вылетел правительственным самолетом на авиабазу ВВС в Италии и уже вечером самолет приземлился, сообщает источник Flight Radar 24.
В тот момент Патель направлялся в Милан, где планирует посмотреть матч мужской олимпийской сборной США по хоккею в медальном раунде. Патель отдельно опубликовал несколько постов в социальных сетях в четверг утром в поддержку американских хоккейных команд.
В США вспыхнуло возмущение из-за такого использования средств – общественность требовала объяснений. ФБР игнорировало эти просьбы, пока CBS News не обнародовала материал с обвинениями относительно перелетов директора бюро.
Представитель ведомства в защиту своего руководителя заявил, что этот визит включает не только хоккейный матч, но и служебные контакты с коллегами.
Это не личная поездка. Директор Патель находится в поездке, которую было запланировано несколько месяцев назад. Она включает: партнерские встречи с итальянскими правоохранителями и представителями безопасности, встреча с послом Фертиттой, встречи с сотрудниками Legat и многое другое,
– заявил представитель ФБР Бен Уильямсон на своей странице в X.
Позже Уильямсон добавил цитату Пателя, которая как бы подтверждает намерения руководителя на посещение матча.
Каш только что позвонил мне и сказал добавить: "Пожалуйста, скажите им, что да, я болею за лучшую команду на земле из лучшей страны на земле. Вперед, команда США",
– цитирует главу ФБР его представитель.
В конце прошлого года демократы в Конгрессе уже начинали расследование относительно использования Пателем правительственного самолета после сообщений СМИ, что он применял его для личных поездок. Среди них – спортивное мероприятие в Пенсильвании, где выступала его девушка, свидание в Теннесси и отдых на техасском курорте.
Напомним, что в апреле 2025 года Каш Патель опозорился, поздравив путиниста Овечкина, который ни разу не осудил войну России против Украины, с установлением рекорда в НХЛ.
Выступления сборной США, которую Патель стремится пересмотреть
- Команда легко прошла групповой этап, не потерпев ни одного поражения, одержав разгромные победы над Латвией (5:1), Данией (6:3) и Германией (5:1).
- Плей-офф американцы начали с победы, но не так легко: в напряженном матче они переиграли сборную Швеции, забросив решающую шайбу в овертайме.
- В полуфинале команда встретится со словаками, которые в предыдущем раунде разгромили немцев 6:2. Поединок состоится 20 февраля в 22:10 по киевскому времени. С другой стороны сетки – пара Канады и Финляндии.