Во вторник, 17 февраля, на ледовой арене "Санта Джулия" состоялся полуфинал женского хоккея между Швецией и США. Во время контроля безопасности у 12-летнего ученика изъяли флаг Европейского Союза из рюкзака, сообщает Corriere della Sera.

Хоть этот флаг и используется на Олимпийских играх, в соответствии с Олимпийской хартией он считается политическим символом, поскольку не принадлежит ни одной отдельной нации, и поэтому зрители не могут проносить его на трибуны.

Сначала охранники выбросили флаг в мусор, но после протестов взрослых его вернули мальчику, одновременно напоминая, "не вынимать его" во время матча.

Как мы можем объяснить ребенку, что символ его культурной идентичности, которому мы его научили, должен оставаться скрытым, будто это баннер, который используют ультрас?,

– заявил отец.

В фонде Милан-Кортина выразили сожаление по поводу того, что произошло.

Они сообщили, что связались с семьей, и добавили, что вопрос был урегулирован с Департаментом безопасности.

Также фонд подчеркнул, что Милан-Кортина-2026 и в дальнейшем стремится обеспечить гостеприимную и инклюзивную среду для всех зрителей.

