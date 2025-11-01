В боях на Купянском направлении погиб бывший украинский хоккеист Александр Пойда

Спортивное сообщество Украины понесло тяжелую потерю. В боях с российскими оккупантами отдал свою жизнь за независимость Родины бывший хоккеист и детский тренер Александр Пойда.

Бывший хоккеист херсонского Днепра Александр Пойда пал на Купянском направлении. Защитнику Украины было 52 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Что известно об экс-хоккеисте и тренере Александре Пойду?

"Федерация хоккея Украины выражает соболезнования родным, близким и воспитанникам Александра Николаевича. Спасибо за Чин", – говорится в сообщении Федерации.

Александр Пойда родился в Каменском, что на Днепропетровщине. С 2001 по 2010 год выступал за хоккейный клуб Днепр Херсон в рамках чемпионата Украины по хоккею.

После завершения игровой карьеры работал детским тренером. Александр тренировал юношеские и детские команды криворожского Кривбасса и херсонского Днепра. Его воспитанники 2005 года рождения в составе Кривбасса стали бронзовыми призерами чемпионата Украины в сезоне-2018/19.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Пойде.

