Большую потерю на войне с Россией понес украинский спорт. Во время выполнения боевого задания погиб мастер спорта Украины по кикбоксингу Денис Фуртас.

Боец специального назначения Денис Фуртас с позывным "Фура" погиб в Купянске Харьковской области 5 сентября 2025 года. Защитнику Украины было всего 23 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский национальный университет внутренних дел.

Читайте также Неописуемая потеря для регбийной семьи: на войне погиб экс-игрок Днепра Алексей Розенталь

Что известно о погибшем кикбоксере Денисе Фуртасе?

Денис Фуртас родился 3 августа 2002 года в Харькове. С 2020 по 2024 год он учился в учебно-научном институте №1 Харьковского национального университета внутренних дел. Во время учебы Денис стал гордостью института и примером для товарищей.

С детства он занимался кикбоксингом в детско-юношеской школе №6. Его тренером был Дмитрий Константинов. Денис достиг значительных успехов в спорте. Он был чемпионом мира по французскому боксу Сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров, неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и мира. Денис был мастером спорта Украины по кикбоксингу.

На фронте погиб Денис Фуртас / фото ХНУВД

Выпускник Харьковского национального университета внутренних дел недавно получил звание старшего лейтенанта СБУ.

Банковские реквизиты для помощи семье: 5457 0822 7281 5452 (Ольга Фуртас).

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Дениса Фуртаса. Вечная память павшему защитнику Украины!

Какая ситуация в Купянске?

Ситуация вблизи Купянска Харьковской области остается напряженной.

Линия фронта проходит в нескольких километрах от города.

Российская армия ежедневно наносит по городу удары КАБами, артиллерией, беспилотниками и ракетами.

В результате боевых действий город подвергся значительным разрушениям, но в нем остаются жители.

Вооруженные силы Украины ведут оборонительные бои, уничтожая врага на подступах к Купянску.

Ранее сообщалось, как российская армия нанесла удар по Одессе. В результате обстрела разрушениям подверглось здание Дворца спорта.