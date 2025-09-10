У боях під Куп'янськом загинув чемпіон світу з кікбоксингу Денис Фуртас
- У боях під Куп'янськом загинув чемпіон світу з кікбоксингу Денис Фуртас, йому було 23 роки.
- Фуртас був старшим лейтенантом СБУ та здобув значні спортивні досягнення, включаючи чемпіонство світу з кікбоксингу.
Велику втрату на війні з Росією поніс український спорт. Під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас.
Боєць спеціального призначення Денис Фуртас з позивним "Фура" загинув у Куп'янську на Харківщині 5 вересня 2025 року. Захиснику України було лише 23 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський національний університет внутрішніх справ.
Що відомо про загиблого кікбоксера Дениса Фуртаса?
Денис Фуртас народився 3 серпня 2002 року в Харкові. З 2020 по 2024 рік він навчався у навчально-науковому інституті №1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Під час навчання Денис став гордістю інституту та прикладом для товаришів.
З дитинства він займався кікбоксингом у дитячо-юнацькій школі №6. Його тренером був Дмитро Константінов. Денис досяг значних успіхів у спорті. Він був чемпіоном світу з французького боксу Сават та кікбоксингу серед дорослих і юніорів, неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Денис був майстром спорту України з кікбоксингу.
На фронті поліг Денис Фуртас / фото ХНУВС
Випускник Харківського національного університету внутрішніх справ нещодавно отримав звання старшого лейтенанта СБУ.
- Банківські реквізити для допомоги родині: 5457 0822 7281 5452 (Ольга Фуртас).
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Денису Фуртасу. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!
Яка ситуація в Куп'янську?
- Ситуація поблизу Куп'янська Харківської області залишається напруженою.
- Лінія фронту проходить за кілька кілометрів від міста.
- Російська армія щоденно завдає по місту удари КАБами, артилерією, безпілотниками та ракетами.
- Внаслідок бойових дій місто зазнало значних руйнувань, але в ньому залишаються мешканці.
- Збройні сили України ведуть оборонні бої, знищуючи ворога на підступах до Куп'янська.
