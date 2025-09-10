Боєць спеціального призначення Денис Фуртас з позивним "Фура" загинув у Куп'янську на Харківщині 5 вересня 2025 року. Захиснику України було лише 23 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківський національний університет внутрішніх справ.

Що відомо про загиблого кікбоксера Дениса Фуртаса?

Денис Фуртас народився 3 серпня 2002 року в Харкові. З 2020 по 2024 рік він навчався у навчально-науковому інституті №1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Під час навчання Денис став гордістю інституту та прикладом для товаришів.

З дитинства він займався кікбоксингом у дитячо-юнацькій школі №6. Його тренером був Дмитро Константінов. Денис досяг значних успіхів у спорті. Він був чемпіоном світу з французького боксу Сават та кікбоксингу серед дорослих і юніорів, неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу. Денис був майстром спорту України з кікбоксингу.

На фронті поліг Денис Фуртас / фото ХНУВС

Випускник Харківського національного університету внутрішніх справ нещодавно отримав звання старшого лейтенанта СБУ.

Банківські реквізити для допомоги родині: 5457 0822 7281 5452 (Ольга Фуртас).

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Денису Фуртасу. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!

Яка ситуація в Куп'янську?

Ситуація поблизу Куп'янська Харківської області залишається напруженою.

Лінія фронту проходить за кілька кілометрів від міста.

Російська армія щоденно завдає по місту удари КАБами, артилерією, безпілотниками та ракетами.

Внаслідок бойових дій місто зазнало значних руйнувань, але в ньому залишаються мешканці.

Збройні сили України ведуть оборонні бої, знищуючи ворога на підступах до Куп'янська.

