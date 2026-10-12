Оккупанты убили бывшего чемпиона Украины и детского тренера по баскетболу Клима Лийва

Во время защиты Украины от российской агрессии погиб бывший игрок Высшей лиги Украины по баскетболу Клим Лийв. На его счету несколько чемпионских титулов страны.

Клим Лийв сражался с вражеской армией с 2024 года. О его гибели сообщил Станислав Медведенко.

Что известно о Климе Лийве

Воин занимался баскетболом более 20 лет. Был воспитанником столичной команды Ведмеди, трижды становился чемпионом Украины во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге.

Клим Лийв погиб. Он любил эту жизнь и всегда брал от нее максимум. Пришел в Ведмеди еще совсем ребенком, потом немного успел поработать тренером и последние годы защищал Украину с оружием в руках,

– написал Медведенко.

Отметим, что последним для военнослужащего на профессиональном уровне стал сезон 2024/25 Высшей лиги, в котором Лийв провел четыре матча за Селф Мейд из Киева. В среднем он набирал 8,5 очка, делал 5,5 подбора и 2,3 передачи.

Кто из спортсменов отдал жизнь за Украину

Недавно стало известно, что в результате вражеского обстрела оборвалась жизнь уроженца Тернопольской области, волейболиста и футболиста-любителя Любомира Бонка.

В августе на войне погиб 33-летний Роман Бузиле – многократный чемпион Украины по велоспорту и защитник из 80-й бригады.

Ранее во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб украинский паралимпиец, военнослужащий Сил обороны Украины Антон Стабровский.