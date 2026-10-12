Клим Лійв боровся з ворожою армією з 2024 року. Про його загибель повідомив Станіслав Медведенко.

Що відомо про Клима Лійва

Воїн займався баскетболом понад 20 років. Був вихованцем столичної команди Ведмеді, тричі ставав чемпіоном України у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі.

Клим Лійв загинув. Він любив це життя і завжди брав від нього максимум. Прийшов у Ведмеді зовсім дитиною, потім трохи встиг попрацювати тренером і останні роки захищав Україну зі зброєю в руках,

– написав Медведенко.

Зазначимо, що останнім для військовослужбовця на професійному рівні став сезон 2024/25 Вищої ліги, у якому Лійв провів чотири матчі за Селф Мейд з Києва. У середньому він набирав 8,5 очка, робив 5,5 підбирання та 2,3 передачі.

Хто зі спортсменів поклав життя за Україну

Нещодавно стало відомо, що через ворожий обстріл обірвалося життя уродженця Тернопільської області, волейболіста та футболіста-аматора Любомира Бонка.

У серпні на війні загинув 33-річний Роман Бузіле – багаторазовий чемпіон України з велоспорту та захисник із 80-ї бригади.

Раніше під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку загинув український паралімпієць, військовослужбовець Сил оборони України Антон Стабровський.