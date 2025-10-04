Печальная весть с фронта всколыхнула болельщицкое сообщество киевского Динамо. Защищая Украину от российских захватчиков погиб преданный фанат "бело-синих" Никита Гончаренко.

Болельщик киевского Динамо и военнослужащий ВСУ погиб в селе Филия, что на Днепропетровщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме WBC Ultras Dynamo.

Что известно о погибшем болельщике Динамо?

Никита Гончаренко был представителем фанатского движения киевского Динамо. В Вооруженных силах Украины имел звание младшего сержанта и служил в 150-м отдельном разведывательном ударном батальоне. Обстоятельства гибели бойца не сообщаются.

"Бело-синяя семья выражает соболезнования родным и близким. Память о Никите останется с нами", – говорится в сообщении WBC Ultras Dynamo.

На фронте погиб болельщик Динамо Никита Гончаренко / фото WBC Ultras Dynamo

Как фанаты Динамо защищают Украину?