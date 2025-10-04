У боях на Дніпропетровщині загинув вболівальник Динамо Микита Гончаренко
- Микита Гончаренко, вболівальник київського Динамо та військовослужбовець ЗСУ, загинув у боях на Дніпропетровщині.
- Фанати Динамо активно захищають Україну, приєднавшись до Сил оборони з 2014 року, а клуб присвятив їм третю зірку на емблемі.
Сумна звістка з фронту сколихнула вболівальницьку спільноту київського Динамо. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув відданий фанат "біло-синіх" Микита Гончаренко.
Вболівальник київського Динамо та військовослужбовець ЗСУ загинув поблизу села Філія, що на Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі WBC Ultras Dynamo.
Що відомо про загиблого вболівальника Динамо?
Микита Гончаренко був представником фанатського руху київського Динамо. У Збройних силах України мав звання молодшого сержанта та служив у 150-му окремому розвідувальному ударному батальйоні. Обставини загибелі бійця не повідомляються.
Біло-синя родина висловлює співчуття рідним і близьким. Пам’ять про Микиту залишиться з нами,
– йдеться у повідомленні WBC Ultras Dynamo.
На фронті загинув вболівальник Динамо Микита Гончаренко / фото WBC Ultras Dynamo
Як фанати Динамо захищають Україну?
- Вболівальники Динамо активно долучилися до захисту України. Вони одними з перших приєдналися до Сил оборони у 2014 році, а також після початку повномасштабної війни у 2022.
- Фанатський рух "біло-синіх" не забуває своїх побратимів, які віддали життя у боях за Батьківщину.
- На знак вдячності найвідданішим вболівальникам столичний клуб присвятив третю зірку на емблемі захисникам України. Про це нещодавно нагадав головний тренер Динамо Олександр Шовковський.
- На кінець серпня 2025 року було відомо про 58 загиблих відданих вболівальників "біло-синіх". На жаль, ця цифра збільшується.
- Раніше ми повідомляли про загибель фаната Динамо Євгена Остапенка, який боронив Маріуполь та Херсон.