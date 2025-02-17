Никита Калин погиб 6 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Зеленый Гай Изюмского района Харьковской области. Защитнику Украины было всего 23 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Brovarymedia.

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Погиб воспитанник ковалевского Колоса

Проклятая война снова забирает жизни. Футбольное сообщество Броваров потеряла еще одного игрока, а Украина – еще одного Героя. Он был не только классным футболистом, но и верным другом, любящим сыном и прежде всего патриотом, который стал на защиту родной земли,

– написал в фейсбуке друг и коллега погибшего героя Руслан Семенец.

Никита Калин родился 25 июля 2001 года в городе Желтые Воды, Днепропетровской области. Впоследствии вместе с семьей переехал в Бровары, где учился в общеобразовательной школе №9.

Парень с детства увлекался футболом. В составе ковалевского Колоса U17 играл в первенстве ДЮФЛ. Никита также защищал цвета футбольных команд Броварского района: Скиф, МФК Бровары, Богдановка и Фаворит из Требухова.

Талантливый парень выступал за местные футзальные команды Импульс, Авалон и Бест.

Кроме того, четыре года Никита занимался хортингом – национальным видом единоборств. В 2021 году стал чемпионом Киевской области по этому виду спорта.

В июле 2024 Никита Калин добровольно присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Он был огнеметчиком штурмового отделения штурмового батальона. 6 февраля 2025 года защитник и настоящий герой Украины принял свой последний бой.

У павшего воина Никиты Калина остались мать, брат и невеста.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Никиты Калина. Вечная память павшему защитнику Украины!