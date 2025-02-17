Микита Калін загинув 6 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Зелений Гай Ізюмського району Харківської області. Захиснику України було лише 23 роки, пише 24 Канал з посиланням на допис Brovarymedia.

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Загинув вихованець ковалівського Колоса

Клята війна знову забирає життя. Футбольна спільнота Броварів втратила ще одного гравця, а Україна – ще одного Героя. Він був не лише класним футболістом, а й вірним другом, люблячим сином і перш за все патріотом, який став на захист рідної землі,

– написав у фейсбуці друг та колега загиблого героя Руслан Семенець.

Микита Калін народився 25 липня 2001 року в місті Жовті Води, Дніпропетровської області. Згодом разом з родиною переїхав у Бровари, де навчався у загальноосвітній школі №9.

Хлопець змалку захоплювався футболом. У складі ковалівського Колоса U17 грав у першості ДЮФЛ. Микита також захищав кольори футбольних команд Броварського району: Скіф, МФК Бровари, Богданівка та Фаворит із Требухова.

Талановитий хлопець виступав за місцеві футзальні команди Імпульс, Авалон і Бест.

Крім того, чотири роки Микита займався хортингом – національним видом єдиноборств. У 2021 році став чемпіоном Київської області з цього виду спорту.

У липні 2024 Микита Калін добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Він був вогнеметником штурмового відділення штурмового батальйону. 6 лютого 2025 року захисник та справжній герой України прийняв свій останній бій.

У полеглого воїна Микити Каліна залишилися мати, брат і наречена.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Микити Каліна. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!