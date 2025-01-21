Боронячи Україну від російських загарбників загинув лейтенант ЗСУ Павло Унгурян. Спортсмену з Чернівців було 27 років, пише 24 Канал з посиланням на Спортивний комітет України.

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Загинув фанат Буковини та чемпіон України з панкратіону

Павло Унгурян загинув 9 січня 2025 року під час ворожої атаки FPV-дрона на Куп'янському напрямку Харківської області. Офіцер української армії отримав поранення несумісні з життям.

У мирний час Павло займався панкратіоном – це давньогрецьке бойове мистецтво та вид спорту, яке поєднує елементи боротьби та кулачного бою. Унгурян був чемпіоном України з панкратіону серед юніорів та багаторазовим чемпіоном Чернівецької області.

Крім того, Павло був відданим фанатом чернівецької Буковини. Футбольний клуб висловив співчуття з приводу загибелі вболівальника. У Павла залишилися дружина та восьмимісячна дитина.

Захисника України поховали 14 січня у селі Комарівці на Буковині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Павла Унгуряна. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!