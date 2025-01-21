Защищая Украину от российских захватчиков погиб лейтенант ВСУ Павел Унгурян. Спортсмену из Черновцов было 27 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

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Погиб фанат Буковины и чемпион Украины по панкратиону

Павел Унгурян погиб 9 января 2025 года во время вражеской атаки FPV-дрона на Купянском направлении Харьковской области. Офицер украинской армии получил ранения несовместимые с жизнью.

В мирное время Павел занимался панкратионом – это древнегреческое боевое искусство и вид спорта, которое сочетает элементы борьбы и кулачного боя. Унгурян был чемпионом Украины по панкратиону среди юниоров и многократным чемпионом Черновицкой области.

Кроме того, Павел был преданным фанатом черновицкой Буковины. Футбольный клуб выразил соболезнования по поводу гибели болельщика. У Павла остались жена и восьмимесячный ребенок.

Защитника Украины похоронили 14 января в селе Комаровцы на Буковине.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким Павла Унгуряна. Вечная память павшему защитнику Украины!