На передовой погиб фанат Карпат Руслан Загурский, известный под позывным "Хабиб". Болельщик "львов" погиб героически, информирует 24 Канал со ссылкой на львовские Карпаты.

Потеря в фанатской семье Карпат?

Жизнь фана "зелено-белых" оборвалась во время эвакуации раненых собратьев 30 сентября 2025 года.

С первых дней полномасштабной войны "Хабиб" вступил в ряды ВСУ в статусе добровольца. Загурский служил в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде. Воевал на сразу нескольких горячих направлениях – Запорожском, Донецком и Южно-Слобожанском. За свою службу и мужество был награжден государственными орденами.

Светлая память воину, фанату, другу – настоящему Льву по духу,

– говорится в новости клуба.

Редакция сайта 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и всем знакомым погибшего воина! Герои не умирают!

Что известно о погибшем фанате Карпат?

Руслан Загурский родился 4 июля 1998 года во Львове. Учился в школе под номером 87.

Занимался дзюдо, смешанными единоборствами, мотоспортом и даже играл на фортепиано.

С 17 лет начал ездить на матчи Карпат и оставался всегда с любимой командой.

Во львовском клубе сообщили, когда и где в последний путь можно будет провести погибшего защитника. Также всех, кто придет на прощание с Русланом Загурским, попросили не приносить искусственных цветов, а только живые цветы без черных лент.

05.10 в 19:00 – парастас в церкви Святых Владимира и Ольги, Винники, улица Жупан 4а

06.10 в 09:00 – молитва в церкви Святых Владимира и Ольги, Винники, улица Жупан 4а и формирование колонны к Гарнизонного Храма Петра и Павла

06.10 в 09:30 – прощание в парке Независимости возле стелы Павших Героев, Винники

06.10 в 11:00 – прощание в Гарнизонном Храме Петра и Павла

Недавно также невосполнимую потерю понесла динамовская семья. На войне погиб болельщик Динамо Никита Гончаренко. О потере сообщили в инстаграме WBC Ultras Dynamo.

Отметим, что любимый клуб "Хабиба" 4 октября на выезде переиграл Александрию 2:0.