Усик по-прежнему является обладателем престижного пояса в боксе

Уже бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе (свыше 90,72 килограмма) недавно лишился всех поясов. Но один важный пояс остался у него.

Будущее Александра Усика пока остается не до конца ясным. Некоторую информацию о планах боксера сообщил директор его команды Сергей Лапин, пишет ESPN.

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О чём сообщил Лапин?

Испанское издание сообщило, что, по словам руководителя команды Усика, боксер планирует завершить свою спортивную карьеру в США. Украинец также не совсем отказался от всех имеющихся титулов.

Лапин отметил, что Усик сохранит свой титул журнала Ring Magazine, который в боксерских кругах часто считают линейным чемпионством для признанных объединенных чемпионов, возглавляющих отдельную весовую категорию.

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На решение украинца сразу отреагировал Агит Кабаел, который теперь станет полноправным чемпионом по версии WBC. Он не стал прибегать к трешту в адрес недавно еще потенциального соперника.

А вот президент организации WBC Маурисио Сулейман несколько критичнее отнесся к действиям Александра. Он отметил, что экс-чемпион не сообщил ему о своём отказе от поясов.

Отметим, что решение оставить у себя титул The Ring является вполне логичным. Дело в том, что звание линейного чемпиона передается тому боксеру, который побеждает чемпиона с этим неформальным статусом, а количество официальных поясов на кону не играет роли. Когда же линейный чемпион завершает карьеру непобежденным, звание присваивается обладателю пояса The Ring.

В своё время линейным чемпионом был Владимир Кличко, который в 2015 году проиграл Тайсону Фьюри, а британец в 2023 году уступил Александру Усику.