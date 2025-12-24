Укр Рус
24 декабря, 20:51
Обновлено - 21:51, 24 декабря

Ярмоленко определился со своим будущим: инсайдер раскрыл план легенды Динамо

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Игорь Цыганык опроверг слухи об интересе казахстанского Актобе к Андрею Ярмоленко, подчеркивая его важность для Динамо в текущем сезоне.
  • Ярмоленко остается в киевском клубе, где планирует помочь молодым игрокам прогрессировать, а его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Андрей Ярмоленко близится к завершению профессиональной карьеры. Ранее украинского футболиста в шутку связывали с переходом в Чернигов из Первой лиги из его родного города.

Впоследствии появилась информация, что он может перейти в казахстанский Актобе, но лидер Динамо определился со своим будущим. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Цыганик Live".

Что известно о будущем Ярмоленко?

Игорь Цыганик отметил, что интерес со стороны Актобе к Ярмоленко – это фейк. В конце концов он отметил, что лидер Динамо еще будет очень полезным для киевского клуба в текущем сезоне.

По словам блогера, Ярмоленко может хорошо повлиять на молодежь, которая только вливается во взрослый футбол. Кроме того, игровые качества опытного игрока тоже помогут "бело-синим".

Этот чемпионат он все-таки доиграет в киевском клубе, попытается помочь молодым футболистам немного спрогрессировать, потому что рядом с ним все прогрессируют,
– сказал Цыганык.

По данным Transfermarkt, контракт Ярмоленко с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года. Информация относительно возможного продления соглашения не появлялась.

Что известно о карьере Ярмоленко?

  • Ярмоленко за свою карьеру, кроме Динамо, играл в Десне, Боруссии Дортмунд, Вест Хэме. Также он успел съездить на Ближний Восток, где выступал за Аль-Айн из ОАЭ.

  • В 2023 году он вернулся в киевский клуб. Сам футболист говорил о том, что сезон 2025 – 2026 станет последним в его карьере.

  • По информации СМИ, после ухода из футбола Ярмоленко, вероятно, останется в Динамо. Легенда "бело-синих" будет занимать должность спортивного директора в клубе.