Джошуа брутально нокаутировал эпатажного блогера Пола: видео решающего удара
- Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде большого вечера бокса в Майами.
- Бой стал одним из самых прибыльных в карьере Джошуа, а для Пола это второе поражение в 14 боях.
В ночь с 19 на 20 декабря в Майами состоялся большой вечер бокса. Его главным событием стал поединок между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Британец считался большим фаворитом противостояния, несмотря на 15-месячную паузу в выступлениях. Последний раз он дрался против Даниэля Дюбуа, которому уступил в титульной битве, сообщает 24 Канал.
Как Джошуа нокаутировал Пола?
Энтони начал доказывать этот статус со стартовых секунд. Он больше попадал в соперника, однако тот сделал ставку на работу ног и пропускал довольно немного.
Однако ближе к четвертому раунду американец устал и этим начал пользоваться Джошуа. В общем он трижды отправлял блогера в нокдаун, а в шестой 3-минутке все же нокаутировал точным ударом в челюсть.
Видео нокаута в бою Джошуа – Пол
К слову. Этот бой стал одним из самых прибыльных в карьере Джошуа. Он получит гонорар больший, чем за каждый из поединков против Александра Усика.
Отметим, что это поражение стало вторым в карьере шоумена Пола. Всего он провел 14 боев, в которых также одержал 12 побед (данные BoxRec).
Что известно о карьере Энтони Джошуа?
Британец имел хорошую любительскую карьеру, которая завершилась "золотом" на Олимпиаде-2012.
После этого триумфа дебютировал на профи-ринге и в 2016 году завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.
Шесть раз успешно защитил этот пояс, в частности, против Владимира Кличко, который после того поражения завершил карьеру.
Всего провел 33 поединка, в которых одержал 29 побед при четырех поражениях, два из которых от Александра Усика.
Ожидается, что уже в 2026 году Эй Джей подерется с Тайсоном Фьюри, которому бросил вызов после победы на Полом. "Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни. Давай встретимся в ринге и поговорим кулаками", – цитирует Джошуа Netflix Sports.