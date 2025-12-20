Джошуа брутально нокаутував епатажного блогера Пола: відео вирішального удару
- Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді великого вечора боксу в Маямі.
- Бій став одним з найприбутковіших у кар'єрі Джошуа, а для Пола це друга поразка в 14 боях.
У ніч з 19 на 20 грудня в Маямі відбувся великий вечір боксу. Його головною подією став поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом.
Британець вважався великим фаворитом протистояння, попри 15-місячну паузу у виступах. Востаннє він бився проти Даніеля Дюбуа, якому поступився в титульній битві, повідомляє 24 Канал.
Як Джошуа нокаутував Пола?
Ентоні почав доводити цей статус зі стартових секунд. Він більше влучав у суперника, проте той зробив ставку на роботу ніг і пропускав доволі небагато.
Проте ближче до четвертого раунду американець втомився й цим почав користуватися Джошуа. Загалом він тричі відправляв блогера в нокдаун, а в шостій 3-хвилинці все ж таки нокаутував влучним ударом у щелепу.
Відео нокауту в бою Джошуа – Пол
До слова. Цей бій став одним з найприбутковіших у кар'єрі Джошуа. Він отримає гонорар більший, ніж за кожен з поєдинків проти Олександра Усика.
Зазначимо, що ця поразка стала другою в кар'єрі шоумена Пола. Загалом він провів 14 боїв, у яких також здобув 12 перемог (дані BoxRec).
Що відомо про кар'єру Ентоні Джошуа?
Британець мав гарну аматорську кар'єру, яка завершилася "золотом" на Олімпіаді-2012.
Після цього тріумфу дебютував на профі-рингу й у 2016 році здобув титул чемпіона світу за версією IBF.
Шість разів успішно захистив цей пояс, зокрема, проти Володимира Кличка, який після тієї поразки завершив кар'єру.
Загалом провів 33 поєдинки, у яких здобув 29 перемог при чотирьох поразках, дві з яких від Олександра Усика.
Очікується, що вже у 2026 році Ей Джей поб'ється з Тайсоном Ф'юрі, якому кинув виклик після перемоги на Полом. "Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок. Давай зустрінемося в ринзі й поговоримо кулаками", – цитує Джошуа Netflix Sports.