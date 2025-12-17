Сможет ли Джошуа нокаутировать Джейка Пола: звезда украинского бокса дал прогноз на бой
Энтони Джошуа уже совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Британский боксер в ночь на 20 декабря (в Украине) встретится в противостоянии с блогером Джейком Полом из США.
Поединок состоится в Майами на арене "Kaseya Center". Украинский боксер Владислав Сиренко в комментарии 24 канала поделился мыслями о предстоящем бое Пол – Джошуа.
Что сказал Сиренко о бое Пол – Джошуа?
Украинский боксер заявил, что он ожидает победу Джошуа в бою с Полом. Более того, он надеется, что британский боксер завершит поединок с блогером – нокаутом.
Будет интересно посмотреть, как Джошуа нокаутирует Джейка Пола. Если британский боксер не завершит бой досрочно, то для меня это будет mismatch,
– сказал Владислав.
Также Сиренко выразил уверенность в том, что этот поединок больше медиапроект, а чем реальное противостояние.
Пол – Джошуа: что известно о бое?
- Бой между Полом и Джошуа имеет официальный статус, а его результат учтут в рейтинг боксеров. Британец и американец будут драться в супертяжелом весе.
- Транслировать вечер бокса будет стриминговая платформа Netflix. Спортивное шоу начнется в 3:00 по киевскому времени.
- Отметим, что Пол недавно рассказал, как планирует победить Джошуа. Блогер из США считает, что его навыки лучше, чем у британского боксера.