17 декабря, 18:04
Обновлено - 18:45, 17 декабря

Сможет ли Джошуа нокаутировать Джейка Пола: звезда украинского бокса дал прогноз на бой

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Украинский боксер Владислав Сиренко ожидает победу Энтони Джошуа над Джейком Полом, надеясь на нокаут.
  • Поединок между Полом и Джошуа состоится в Майами и будет транслироваться Netflix, будет иметь официальный статус и будет учитываться в рейтинге боксеров.

Энтони Джошуа уже совсем скоро вернется на профессиональный ринг. Британский боксер в ночь на 20 декабря (в Украине) встретится в противостоянии с блогером Джейком Полом из США.

Поединок состоится в Майами на арене "Kaseya Center". Украинский боксер Владислав Сиренко в комментарии 24 канала поделился мыслями о предстоящем бое Пол – Джошуа.

Что сказал Сиренко о бое Пол – Джошуа?

Украинский боксер заявил, что он ожидает победу Джошуа в бою с Полом. Более того, он надеется, что британский боксер завершит поединок с блогером – нокаутом.

Будет интересно посмотреть, как Джошуа нокаутирует Джейка Пола. Если британский боксер не завершит бой досрочно, то для меня это будет mismatch,
– сказал Владислав.

Также Сиренко выразил уверенность в том, что этот поединок больше медиапроект, а чем реальное противостояние.

Пол – Джошуа: что известно о бое?