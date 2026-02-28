Сенсационный лидер УПЛ прервал свою серию из шести побед подряд: кто теперь возглавляет таблицу
- Полесье победило ЛНЗ со счетом 3:1, завершив серию из шести побед лидера УПЛ.
- Шахтер стал единоличным лидером чемпионата Украины.
В чемпионате Украины 2025 –2026 в эти выходные продолжаются матчи 18 тура УПЛ. Центральная встреча прошла в Черкассах.
Местный ЛНЗ, который подошел к туру лидером УПЛ, принимал другого претендента на чемпионство Полесье. За день до этого Шахтер победил Верес, поэтому черкасцам надо было брать максимум в этой игре, сообщает 24 Канал.
Как Полесье одолело лидера УПЛ?
Однако житомирцам также нужна была победа, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. "Волки" отставали на пять очков от ЛНЗ и Шахтера.
В конце концов подопечные Ротаня смогли добиться успеха. Уже на 4-й минуте Андриевский открыл счет после прострела Назаренко с фланга. А под занавес первого тайма перевес гостей удвоил Эмерллаху.
ЛНЗ – Полесье 1:3
Голы: Ассинор, 73 – Андриевский, 4, Эмерллаху, 38, Гайдучик, 83.
Косовар Полесья откликнулся на прострел от другого новичка Краснопира и забил свой первый гол за житомирцев. ЛНЗ искал пути к воротам Волынца и скротил отставание на 73-й минуте.
Во втором матче подряд отличился ганец Ассинор. Но надежды черкасцев похоронил Гайдучик, который забил спустя десять минут после выхода на замену. В итоге Полесье праздновало победу со счетом 3:1.
Обзор матча ЛНЗ – Полесье: смотреть видео
Что творится в турнирной таблице УПЛ?
- Победа Полесья завершила невероятную серию ЛНЗ. До матча с "волками" луб из Черкасс выиграл последние шесть матчей в УПЛ, причем не пропустив ни одного гола.
- В свою очередь для Полесья это четвертая победа в последних пяти встречах. Она лишь обострила интригу в борьбе за чемпионство.
- Шахтер стал единоличным лидером чемпионата Украины и теперь имеет гандикап над ЛНЗ в три очка. Полесье же отстает от "горняков" на 5 баллов, а Динамо – на 9.
- Победитель УПЛ получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов на сезон 2026 – 2027. В следующем туре Полесье как раз будет принимать Динамо, а ЛНЗ пожалует в гости к Вересу.