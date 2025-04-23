Команды сыграют в Житомире на Центральном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00, сообщает 24 Канал.

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Битва за финал

Для обеих команд Кубок Украины является шансом спасти сезон, который складывается не лучшим образом. "Горняки" за пять туров до окончания УПЛ имеют лишь математические шансы на чемпионство, а "волки" не смогли полноценно побороться за медали, хотя теоретически еще могут догнать команду Марино Пушича (разница 9 очков).

Житомирский клуб еще никогда не выходил в финал национального кубка, поэтому имеет возможность переписать собственную историю. Шахтер при этом является рекордсменом по победам в этом турнире – 14 трофеев.

Что интересно, в истории очных противостояний именно Полесье имеет преимущество. Более того, "волки" в официальных матчах не пропустили от "горняков" ни одного гола – три победы и ничья (баланс голов 4:0).

Смотрите предматчевую студию игры Полесье – Шахтер

Онлайн-трансляция поединка Полесье – Шахтер (первый тайм)

Смотрите второй тайм матча Полесье – Шахтер

Отметим, что финал Кубка Украины состоится также в Житомире. Команды будут бороться за трофей 14 мая – время начала игры пока остается неизвестным.