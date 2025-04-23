Команди зіграють у Житомирі на Центральному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 18:00, повідомляє 24 Канал.
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Битва за фінал
Для обох команд Кубок України є шансом врятувати сезон, який складається не найкращим чином. "Гірники" за п'ять турів до закінчення УПЛ мають лише математичні шанси на чемпіонство, а "вовки" не змогли повноцінно поборотися за медалі, хоча теоретично ще можуть наздогнати команду Маріно Пушича (різниця 9 очок).
Житомирський клуб ще ніколи не виходив до фіналу національного кубка, тож має можливість переписати власну історію. Шахтар при цьому є рекордсменом за перемогами в цьому турнірі – 14 трофеїв.
Що цікаво, в історії очних протистоянь саме Полісся має перевагу. Ба більше, "вовки" в офіційних матчах не пропустили від "гірників" жодного гола – три перемоги та нічия (баланс голів 4:0).
Дивіться передматчеву студію гри Полісся – Шахтар
Онлайн-трансляція поєдинку Полісся – Шахтар (перший тайм)
Дивіться другий тайм матчу Полісся – Шахтар
Зазначимо, що фінал Кубка України відбудеться також у Житомирі. Команди боротимуться за трофей 14 травня – час початку гри наразі залишається невідомим.