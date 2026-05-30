Эта игра станет дебютной для нового тренерского штаба украинской сборной, который возглавил итальянец Андреа Мальдера. Он стал первым иностранным главным тренером в истории национальной команды Украины, сообщает 24 Канал.

Во сколько начнется матч Польша – Украина?

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины стартует в 18:30 по киевскому времени на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Прямую трансляцию эксклюзивно обеспечит медиасервис MEGOGO на канале "MEGOGO Футбол 1" и в разделе "Спорт" для подписчиков.

Почему Украина сыграет с Польшей?

Обе национальные команды не сумели квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, проиграв в плей-офф сборной Швеции. Поэтому этот товарищеский матч можно рассматривать как старт обновления составов и подготовки к осеннему началу Лиги наций.

В целом между командами есть длительная история противостояний, в которой небольшое преимущество на стороне Польши. Всего они сыграли 10 матчей: Польша выиграла 5 раз, Украина – 3, еще 2 поединка завершились вничью. Последняя встреча состоялась в июне 2024 года перед Евро, тогда польская сборная победила Украину со счетом 3:1.