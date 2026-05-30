Ця гра стане дебютною для нового тренерського штабу української збірної, який очолив італієць Андреа Мальдера. Він став першим іноземним головним тренером в історії національної команди України, повідомляє 24 Канал.
О котрій розпочнеться матч Польща – Україна?
Товариський футбольний поєдинок між збірними Польщі та України стартує о 18:30 за київським часом на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".
Пряму трансляцію ексклюзивно забезпечить медіасервіс MEGOGO на каналі "MEGOGO Футбол 1" та в розділі "Спорт" для передплатників.
Чому Україна зіграє з Польщею?
Обидві національні команди не зуміли кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, програвши у плей-оф збірній Швеції. Тож цей товариський матч можна розглядати як старт оновлення складів і підготовки до осіннього початку Ліги націй.
Загалом між командами є тривала історія протистоянь, у якій невелика перевага на боці Польщі. Всього вони зіграли 10 матчів: Польща виграла 5 разів, Україна – 3, ще 2 поєдинки завершилися внічию. Остання зустріч відбулася у червні 2024 року перед Євро, тоді польська збірна перемогла Україну з рахунком 3:1.