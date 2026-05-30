Польша – Украина: в котором часу матч

Сборная Украины 31 мая во Вроцлаве проведет товарищеский поединок против национальной команды Польши. Матч будет доступен для просмотра онлайн.

Эта игра станет дебютной для нового тренерского штаба украинской сборной, который возглавил итальянец Андреа Мальдера. Он стал первым иностранным главным тренером в истории национальной команды Украины, сообщает 24 Канал.

Во сколько начнется матч Польша – Украина?

Товарищеский футбольный поединок между сборными Польши и Украины стартует в 18:30 по киевскому времени на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Прямую трансляцию эксклюзивно обеспечит медиасервис MEGOGO на канале "MEGOGO Футбол 1" и в разделе "Спорт" для подписчиков.

Почему Украина сыграет с Польшей?

Обе национальные команды не сумели квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, проиграв в плей-офф сборной Швеции. Поэтому этот товарищеский матч можно рассматривать как старт обновления составов и подготовки к осеннему началу Лиги наций.

В целом между командами есть длительная история противостояний, в которой небольшое преимущество на стороне Польши. Всего они сыграли 10 матчей: Польша выиграла 5 раз, Украина – 3, еще 2 поединка завершились вничью. Последняя встреча состоялась в июне 2024 года перед Евро, тогда польская сборная победила Украину со счетом 3:1.