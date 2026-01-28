Поддерживали Россию в войне: украинских детей затравили на футбольном турнире в Польше

С началом полномасштабной войны в Украине российский спорт попал под серьезные санкции. Кроме того, большинство представителей цивилизованного мира осудили агрессию со стороны России.

Однако даже в Европе бывают случаи поддержки режима Путина и геноцида украинцев. Очередной скандальный инцидент произошел на футбольном турнире среди детей, сообщает Sport.ua.

Что произошло в Польше?

В Польше прошло соревнование La Future Stars для детей 2010 года рождения. На турнире выступали команды из Польши, Англии, Хорватии, Венгрии, а также Украины.

Нашу страну представляли детские команды Руха и ЛНЗ. Львовяне выступали довольно удачно, выиграв 4 из 5-ти матчей в группе. Однако в полуфинале Рух столкнулся с неадекватным поведением представителей Ракува.

Как рассказал тренер Руха U-16 Владимир Беззубьяк, львовяне столкнулись с агрессивной реакцией со стороны соперника. По его словам, поляки позволяли себе насмехаться над украинцами из-за войны.

Команда столкнулась со словесной агрессией и находилась под психологическим давлением. Их представители выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинцев и нашей страны, оправдывали военную агрессию России и их диктатора, а также показывали непристойные жесты. Мы неприятно поражены тем, что к оскорблениям прибегли не только дети, которые могли это сделать из-за неосведомленности в политике, но и тренеры Ракува,

– рассказал Беззубьяк.

Владимир отметил, что имел разговор с футболистами, что в матче возможны провокации со стороны соперника. Однако за 5 минут до завершения игры между футболистами таки вспыхнула массовая драка.

В итоге Рух доигрывал в меньшинстве из-за удаления двух игроков. Это не помешало команде дотянуть до серии пенальти, где "желто-черные" уступили Ракуву.

Что говорят в ЛНЗ?

Также об аналогичных эпизодах матча против польского клуба рассказал и генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк. Его слова были опубликованы на фейсбук-странице черкасцев.

Информация об инциденте, к сожалению, соответствует действительности. Во время нашего матча имели место стычки. Мы категорически не принимаем и не будем принимать любые проявления унижения, оскорблений или агрессии в отношении наших детей и нашего государства. Особенно в условиях, когда более 25 родителей воспитанников академии ЛНЗ сегодня защищают наше государство от России. Любые проявления пренебрежения являются неприемлемыми и аморальными,

– заявил Каюк.

При этом оба менеджера клубов УПЛ акцентируют на позорном поведении именно представителей Ракува. Рух и ЛНЗ не имеют никаких претензий к организаторам турнира и отмечают высокий уровень его проведения.

Сами же организаторы соревнования начали внутреннюю проверку инцидентов после жалоб со стороны украинских команд. Они отметили, что для них эти стычки не выглядели серьезными, ведь они не были в курсе сути проблемы. Напомним, что ЛНЗ является действующим лидером Чемпионата Украины.

