Проте навіть у Європі трапляються випадки підтримки режиму Путіна та геноциду українців. Черговий скандальний інцидент стався на футбольному турнірі серед дітей, повідомляє Sport.ua.

До теми УЄФА пробачив росіянину, який публічно обматюкав Україну на Євро

Що сталось у Польщі?

У Польщі пройшло змагання La Future Stars для дітей 2010 року народження. На турнірі виступали команди з Польщі, Англії, Хорватії, Угорщини, а також України.

Нашу країну представляли дитячі команди Руха та ЛНЗ. Львів'яни виступали доволі вдало, вигравши 4 з 5-ти матчів у групі. Проте у півфіналі Рух зіштовхнувся з неадекватною поведінкою представників Ракува.

Як розповів тренер Руху U-16 Володимир Беззуб'як, львів'яни зіштовхнулись з агресивною реакцією з боку суперника. За його словами, поляки дозволяли собі насміхатися з українців через війну.

Команда зіткнулась зі словесною агресією та перебувала під психологічним тиском. Їхні представники вигукували образливі слова в бік українців та нашої країни, виправдовували військову агресію Росії та їхнього диктатора, а також показували непристойні жести. Ми неприємно вражені тим, що до образ вдалися не лише діти, які могли це зробити через необізнаність в політиці, а й тренери Ракува,

– розповів Беззуб'як.

Володимир зазначив, що мав розмову з футболістами, що у матчі можливі провокації з боку суперника. Проте за 5 хвилин до завершення гри між футболістами таки спалахнула масова бійка.

У підсумку Рух догравав у меншості через вилучення двох гравців. Це не завадило команді дотягнути до серії пенальті, де "жовто-чорні" поступились Ракуву.

Що кажуть в ЛНЗ?

Також про аналогічні епізоди матчі проти польського клубу розповів і генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк. Його слова були опубліковані на фейсбук-сторінці черкасців.

Інформація про інцидент, на жаль, відповідає дійсності. Під час нашого матчу мали місце сутички. Ми категорично не приймаємо й не будемо приймати будь-які прояви приниження, образ чи агресії щодо наших дітей та нашої держави. Особливо в умовах, коли понад 25 батьків вихованців академії ЛНЗ сьогодні захищають нашу державу від Росії. Будь-які прояви зневаги є неприйнятними та аморальними,

– заявив Каюк.

При цьому обидва менеджери клубів УПЛ акцентують на ганебній поведінці саме представників Ракува. Рух та ЛНЗ не мають жодних претензій до організаторів турніру та відзначають високий рівень його проведення.

Самі ж організатори змагання розпочали внутрішню перевірку інцидентів після скарг з боку українських команд. Вони зазначили, що для них ці сутички не виглядали серйозними, адже вони не були в курсі суті проблеми. Нагадаємо, що ЛНЗ є чинним лідером Чемпіонату України.

Санкції проти Росії у спорті: що відомо?