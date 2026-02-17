Итальянский антидопинговый орган заявил о нарушении требований относительно запрещенных веществ у биатлонистки Ребекки Пасслер. Речь идет о летрозоле, который может использоваться для сокрытия употребления стероидов. Об этом пишет The Guardian.
Что известно о дисквалификации Ребекки Пасслер
Девушка подала апелляцию в Национальный апелляционный суд, где объяснила, что в подозрении виновата ложка с ореховой пастой "Нутелла", которую спортсменка ела за день до теста.
Биатлонистка отметила в иске, что ее мать, с которой она живет, лечится от рака молочной железы препаратами на основе летрозола, и из-за совместного пользования столовыми приборами произошло нежелательное попадание препарата.
Всемирное антидопинговое агентство признало это объяснение правдивым и отметило, что это вещество никак не улучшит выступления спортсменки на Олимпиаде, допустив ее к соревнованиям.
Это были очень тяжелые дни. Я всегда верила (в то что я не виновата, – Спорт24). Спасибо всем, кто мне помог – от юристов, которые заботились о моей ситуации, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на 100% на биатлоне,
– отметила Пасслер после решения агентства.
24-летняя итальянка из-за отстранения пропустила первые гонки Олимпиады. Спортсменка вернулась в команду 16 февраля и начала подготовку к последним гонкам – эстафеты, которая состоится 18 февраля в 18:45.
Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что решение об оправдании Пасслер является временным, а национальная антидопинговая организация Италии вскоре создаст трибунал для окончательного рассмотрения дела, однако она примет участие в заезде.
Чем известна Ребекка Пасслер?
- В ее активе - две медали Кубка IBU, добытые в женских эстафетах в Хохфильцене и Рупольдинге.
- Выросла в семье, тесно связанной с биатлоном: ее дядя Йохан Пасслер – двукратный призер Олимпийских игр и обладатель двух золотых медалей чемпионата мира.