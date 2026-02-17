Итальянский антидопинговый орган заявил о нарушении требований относительно запрещенных веществ у биатлонистки Ребекки Пасслер. Речь идет о летрозоле, который может использоваться для сокрытия употребления стероидов. Об этом пишет The Guardian.

Читайте также: Дал волю эмоциям: известный журналист объяснил, кто на самом деле виноват в дисквалификации Гераскевич

Что известно о дисквалификации Ребекки Пасслер

Девушка подала апелляцию в Национальный апелляционный суд, где объяснила, что в подозрении виновата ложка с ореховой пастой "Нутелла", которую спортсменка ела за день до теста.

Биатлонистка отметила в иске, что ее мать, с которой она живет, лечится от рака молочной железы препаратами на основе летрозола, и из-за совместного пользования столовыми приборами произошло нежелательное попадание препарата.

Всемирное антидопинговое агентство признало это объяснение правдивым и отметило, что это вещество никак не улучшит выступления спортсменки на Олимпиаде, допустив ее к соревнованиям.

Это были очень тяжелые дни. Я всегда верила (в то что я не виновата, – Спорт24). Спасибо всем, кто мне помог – от юристов, которые заботились о моей ситуации, до Итальянской федерации зимних видов спорта, моей семьи и друзей. Теперь я наконец могу сосредоточиться на 100% на биатлоне,

– отметила Пасслер после решения агентства.

24-летняя итальянка из-за отстранения пропустила первые гонки Олимпиады. Спортсменка вернулась в команду 16 февраля и начала подготовку к последним гонкам – эстафеты, которая состоится 18 февраля в 18:45.

Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что решение об оправдании Пасслер является временным, а национальная антидопинговая организация Италии вскоре создаст трибунал для окончательного рассмотрения дела, однако она примет участие в заезде.

Чем известна Ребекка Пасслер?