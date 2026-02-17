Італійський антидопінговий орган заявив про порушення вимог щодо заборонених речовин у біатлоністки Ребекки Пасслер. Ідеться про летрозол, який може використовуватися для приховування вживання стероїдів. Про це пише The Guardian.

Що відомо про дискваліфікацію Ребекки Пасслер

Дівчина подала апеляцію до Національного апеляційного суду, де пояснила, що у підозрі винна ложка з горіховою пастою "Нутелла", яку спортсменка їла за день до тесту.

Біатлоністка зазначила у позові, що її мати, з якою вона живе, лікується від раку молочної залози препаратами на основі летрозолу, і через спільне користування столовими приладами відбулося небажане потрапляння препарату.

Всесвітнє антидопінгове агентство визнало це пояснення правдивим і зазначила, що ця речовина ніяк не покращить виступи спортсменки на Олімпіаді, допустивши її до змагань.

Це були дуже важкі дні. Я завжди вірила (у те що я не винна, – Спорт24). Дякую всім, хто мені допоміг – від юристів, які піклувалися про мою ситуацію, до Італійської федерації зимових видів спорту, моєї родини та друзів. Тепер я нарешті можу зосередитися на 100% на біатлоні,

– зазначила Пасслер після рішення агенства.

24-річна італійка через відсторонення пропустила перші перегони Олімпіади. Спортсменка повернулася до команди 16 лютого і почала підготовку до останніх перегон – естафети, яка відбудеться 18 лютого о 18:45.

Всесвітнє антидопінгове агентство повідомило, що рішення про виправдання Пасслер є тимчасовим, а національна антидопінгова організація Італії незабаром створить трибунал для остаточного розгляду справи, але участь у заїзді вона візьме.

Чим відома Ребекка Пасслер?