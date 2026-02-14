Особлива увага фанатів прикута до біатлону, де виступають аж десятеро наших спортсменів. Наступним етапом для чоловіків стане естафета, повідомляє 24 Канал.
Хто бігтиме чоловічу естафету?
На Олімпійські ігри серед чоловіків відправились п'ятеро біатлоністів: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.
Втім у заявку на естафету потраплять лише четверо з них. Кожен пробіжить дистанцію у 7,5 кілометра. До прикладу, під час індивідуальної гонки поза заявкою опинився Богдан Борковський.
А от на спринт на старт вже не вийшов Тарас Лесюк. Зрештою склад чоловічої збірної України на естафету буде оголошений за день до події. Сама гонка пройде 17 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.
Як Україна виступала в естафетах?
Україна історично непогано виступала в естафетах. Саме у ній наша країна здобула єдину золоту медаль в біатлоні. Проте це сталось серед жінок.
У 2014 році перемогу здобули Юлія Джима, Олена Підгрушна та сестри Віта й Валентина Семеренки. Що ж стосується чоловіків, то у них в естафетах ще не було медалей.
|
РІК
|
МІСЦЕ
|
СКЛАД
|
1994
|
15
|
Віталій Могиленко, Тарас Дольний, Роман Звонков, Валентин Джима
|
1998
|
18
|
В'ячеслав Деркач, Андрій Дериземля, Микола Крупник, Руслан Лисенко
|
2002
|
7
|
Олександр Біланенко, В'ячеслав Деркач, Роман Прима, Руслан Лисенко
|
2006
|
7
|
Олексій Коробейніков, Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Роман Прима
|
2010
|
8
|
Олександр Біланенко, Олег Бережний, Андрій Дериземля, Сергій Седнєв
|
2014
|
7
|
Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Сергій Седнєв
|
2018
|
9
|
Артем Прима, Віталій Кильчицький, Володимир Семаков, Дмитро Підручний
|
2022
|
9
|
Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко, Дмитро Підручний
Найкращим виступом для чоловіків було сьоме місце, яке Україна посідала три рази – у 2002, 2006 та 2014 роках. У свою чергу, лише у 90-х роках наша команда не потрапляла у топ-десятку.
До слова, до сьомого місця у 2014 році був причетний лідер нинішньої збірної Дмитро Підручний. Пізніше у 2018 та 2022 роках Україна ставала дев'ятою також разом із ним.