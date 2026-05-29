Український теніс уже переписав історію на цьогорічному Ролан Гаррос. Одразу четверо наших спортсменок пробилися до третього кола турніру Великого шолома, встановивши національний рекорд, повідомляє 24 Канал.

Чого очікувати від Світоліної?

Перша ракетка України Еліна Світоліна набрала чудову форму у Парижі. У другому колі українка впевнено розібралася з іспанкою Кейтлін Кеведо, віддавши суперниці лише чотири гейми.

Тепер Світоліна зіграє проти німкені Тамари Корпач. Українка вважається фавориткою зустрічі та має хороші шанси вдруге поспіль вийти до 1/8 фіналу Ролан Гаррос.

Експерт Eurosport Алекс Корретха вважає, що Еліні під силу дійти на цьогорічному Ролан Гаррос "дуже далеко".

Костюк чекає непросте випробування

Марта Костюк пробилася до третього кола після важкого матчу проти американки Кеті Волинець. Українка провела виснажливий трисетовий поєдинок у спекотному Парижі, але все ж дотиснула суперницю.

У новому раунді на Костюк чекатиме ще серйозніша опонентка – швейцарка Вікторія Голубіч (№82 рейтингу WTA). Для Марти цей матч може стати одним із ключових на турнірі, адже перемога відкриє шлях до повторення її найкращого результату на французькому мейджорі.

Стародубцева після сенсації спробує здивувати знову

Головною героїнею українського дня у другому колі стала Юлія Стародубцева. Українка сенсаційно вибила одну з фавориток турніру Єлену Рибакіну та вперше у кар'єрі вийшла до третього кола Ролан Гаррос.

Тепер від Стародубцевої чекатимуть ще однієї гучної сенсації. Після перемоги над другою ракеткою світу українка точно стала однією з найнебезпечніших тенісисток нижньої частини сітки.

Наступна суперниця Юлії на папері значно простіша – китаянка Сію Ван (№148 світового рейтингу), однак розслаблятися третій ракетці України точно зарано.