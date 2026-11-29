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Кристиан Шевченко уже сыграл 2 матча за свою новую команду. На его счету уже 2 гола, сообщает 24 Канал.

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Что известно о выступлениях Шевченко-младшего за Бэйсингсток Таун

Кристиан Шевченко в субботу, 28 ноября, вышел в стартовом составе Бэйсингсток Таун на матч против Глостера в Южной футбольной лиге. Противостояние завершилось результативной ничьей 2:2.

Именно Кристиан Шевченко открыл счет в матче, забив уже на 8-й минуте. Украинский футболист позже мог оформить дубль, но не сумел реализовать еще один свой шанс.

Для сына Андрея Шевченко это был уже второй гол в составе Бейсингсток Таун после объявления о его переходе в этот клуб. Интересно, что сначала он сыграл матч за новую команду, а уже потом в клубе объявили о его переходе, ведь он понравился главному тренеру.

В матче против Чиппенхэм Таун Шевченко-младший также отличился голом, забив головой. Как отметили в клубе, в Кристиане больше всего впечатляет удачное сочетание скорости, технического мастерства и голевого чутья. Однако тренерский штаб Бейсингсток Таун больше всего ценит в футболисте его стремление к самосовершенствованию.

Напомним, что отец Кристиана, президент УАФ Андрей Шевченко, в настоящее время находится в эпицентре скандала, возникшего после интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону. Футболист обвинил УАФ и сборную Украины в своем положительном допинг-тесте.

Шевченко ответил игроку Тоттенхэма, рассказав, что Представители Мудрика обращались в УАФ, чтобы там нашли козла отпущения по делу Мудрика. Впрочем, по словам главы ассоциации, в подобных делах УАФ участвовать не собирается.