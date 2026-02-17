Вадим Гутцайт высказался о будущих отношениях Украины с МОК после скандала на ОИ-2026

Глава НОК заявил, что альтернативы в сотрудничестве с МОК нет. Он призвал спортсменов готовиться к предстоящим соревнованиям.

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт прокомментировал дальнейшие отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после отстранения украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает Tribuna.com.

Что добавил Вадим Гутцайт относительно МОК?

После скандала со "шлемом памяти" Вадим Гутцайт отметил необходимость сотрудничества с МОК, учитывая масштабы его влияния.

Как бы нам не было обидно после этого случая, когда они, к сожалению, не дали возможности показать всему миру на соревнованиях наш "шлем памяти", нам все равно нужно поддерживать коммуникацию, нам нужно сотрудничать, потому что МОК – это организация, которая руководит всем спортом в мире,

– сказал Гутцайт.

Бывший министр молодежи и спорта вспомнил компромисс, достигнутый с Международной федерацией фехтования в 2023 году – после отказа Ольга Харлан пожимать руку россиянке фехтовальщикам позволили не совершать традиционное рукопожатие.

Так происходило и в Федерации дзюдо, где они нам тоже позволили не приветствовать этих спортсменов. То есть, конечно, что нам нужно и в дальнейшем работать с международными федерациями, с Минмолодежьспорта, нам всем вместе. Мы объединены, у нас одна цель – чтобы ехать и участвовать в соревнованиях,

– добавил глава НОК.

Также он подчеркнул важность подготовки спортсменов к предстоящим соревнованиям для дипломатии в виде спортивных выступлений.

Есть и молодежь, которая может и хочет побеждать, есть и опытные атлеты. Очень важно сегодня тренироваться, готовиться, участвовать в соревнованиях. Поэтому нам все равно нужно двигаться и возвращать нашу дипломатию, потому что нужно, чтобы наш флаг развевался на всех соревнованиях, которые будут происходить после зимних Олимпийских игр,

– призвал Гутцайт.

Напомним, президент НОК Украины поддержал Владислава Гераскевича после его отстранения из-за "шлема памяти" и заявил, что украинская сторона обращалась в МОК с просьбой разрешить выступать в желаемой экипировке, однако эти запросы проигнорировали.

Чем известен Вадим Гутцайт?

Олимпийская победа: Завоевал золото в составе Объединенной команды (СНГ) на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году.

После этого получал олимпийские награды только в роли тренера украинских саблисток, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх 2008 в Пекине.

Занимал ряд должностей в украинском спорте: был президентом Федерации фехтования Украины, министром молодежи и спорта, а ныне возглавляет НОК.

Впрочем, без споров относительно его деятельности не обошлось – он поддерживал бойкот соревнований с участием представителей России, что, по мнению части украинских спортсменов, свидетельствовало о слабых позициях представительства на международной арене. Из-за недостаточной поддержки наших атлетов на мировых турнирах его каденция в министерстве завершилась отставкой в ноябре 2023 года.











