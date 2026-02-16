Когда в Швейцарии санный спорт только зарождался, в Украине уже действовала трасса в Кременце – единственное место для полноценных тренировок. Трасса в Вышгороде под Киевом сейчас заброшена. Комплексную подготовку санкаров осуществляли только во Львове и Кременце, где и росли будущие чемпионы, сообщает "Трибуна".

Кременец когда-то принимал Вторые всесоюзные сельские спортивные игры, но время и упадок не обошли его спортивную инфраструктуру. Только в начале 2000-х, благодаря поддержке Международной федерации санного спорта и Министерства молодежи и спорта, удалось восстановить трассу: построили 1000 метров из запланированных 1157.

С тех пор в Кременце стартовал чемпионат Украины на санкороликах, и постепенно сюда начали приезжать спортсмены из Европы. Зимой город принимал чемпионаты по санному спорту, а летом – соревнования на санкороликах. Постоянно на трассе тренировались воспитанники местных спортивных школ.

Сооружение полностью возведено из дерева – таких треков в Европе сегодня остались единицы. Зато большинство современных трасс строят из бетона и оборудуют специальными системами охлаждения.

Ежегодно на содержание трассы нужно было не менее 700 тысяч гривен. В то же время из-за ограниченных бюджетов общины не имели возможности непосредственно финансировать подобные спортивные объекты.

Федерация санного спорта Украины подавала проект реконструкции в государственную программу "Большое строительство". По предварительным подсчетам, строительство современной бетонной трассы длиной 800 метров обошлось бы примерно в 8 миллионов евро.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины все такие инициативы были приостановлены.

Львовский тренер, который работал с юными спортсменами, Иван Баик рассказывал изданию Ukraїner, что кременецкая трасса держится благодаря проведению международных соревнований. В лучшие годы сюда приезжали представители 14 – 15 стран. Однако с началом войны в Украине количество участников значительно сократилось – в 2014 году, кроме украинцев, участие принимали только спортсмены из Болгарии.

С началом полномасштабной войны международные соревнования в Украине не проводятся, поэтому иностранные спортсмены сюда не приезжают.

Трасса в значительной степени изношена: много деревянных брусков прогнило, некоторые виражи недостроенные, а растительность прорастает под конструкцией. Инфраструктура вокруг трассы минимальная – нет современных сервисов или надлежащих условий для тренировок и соревнований.

Как выглядит санная трасса в Кременце/Фото с сайта "Трибуна"

Этот город стал стартом для таких спортсменов, как Андрей Мандзий, Юлианна Туницкая и Игорь Гой, которые сейчас представляют Украину на Олимпиаде 2026 года.

Как выглядит трамплин на котором тренировался Александр Абраменко?

Когда-то Николаев считали столицей украинского фристайла.

Летний трамплин, построенный в 1988 году, был уникальным сооружением для отечественного спорта.

Но с годами объект пришел в упадок: металлические части проржавели, многие элементы уже непригодны для использования. Землю базы продавали частным предпринимателям, впоследствии с громкими скандалами возвращали в государственную собственность.

Победа Александра Абраменко на Олимпиаде 2022 года подарила надежду на возрождение трамплина. Тогдашний министр спорта Игорь Жданов даже посетил Николаев, однако особого оптимизма относительно будущего этого объекта не выразил, информирует "Трибуна".

Вид трамплина в Николаеве, на котором тренировался Александр Абраменко/ Фото с сайта Трибуна

