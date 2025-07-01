Украинские воины продолжают героически стоять на защите Родины от оккупантов. Силы обороны уничтожили российского тренера Никиту Васильева.

По имеющейся информации, 37-летний Васильев был ликвидирован возле населенного пункта Малиновка в Запорожской области. Оккупант командовал десантно-штурмовым подразделением, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто такой Васильев

Никита Васильев родом из республики Чувашия. Около семи лет оккупант работал старшим тренером сборной России по фристайлу.

В 2022 году произошел скандал в российской сборной. В результате которого с Васильевым не был продлен контракт и он прекратил работу в команде.

Известно, что Никиту Васильева обвиняли в вымогательстве призовых от спортсменов, которых он тренировал. Также российского тренера обвинили в предложениях интимного характера чемпионке мира Анастасии Таталиной.

После скандала Васильев заявил, что намерен отправиться в другую страну. Очевидно он решил приехать в Украину, ведь россияне не сообщают, когда оккупант подписал контракт.

Статистика. По состоянию на утро 1 июля 2025 года потери врага превысили 1 000 020 000 бойцов. За последние сутки было ликвидировано 970 единиц личного состава.

Ранее сообщали, что Силы обороны ликвидировали на фронте Константина Бреуса, российского чемпиона мира по пауэрлифтингу. Оккупант считался без вести пропавшим полтора года.