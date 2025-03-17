Пожар в ночном клубе "Пульс" города Кочаны случился во время концерта группы DNK в ночь на 16 марта. В этот момент в зале находилось около полутора тысяч человек, пишет 24 Канал.

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Футболист стал жертвой пожара в ночном клубе

Среди жертв ужасной трагедии оказался футболист македонского клуба Шкупи Андрей Лазаров. 25-летний полузащитник пытался спасать людей во время пожара.

Лазаров сумел вывести из пламени нескольких человек. К сожалению, сам футболист не сумел вернуться из здания. Он задохнулся угарным газом и получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Футбольный клуб Шкупи выразил соболезнования родным и близким своего футболиста.

Это огромная потеря для нашего клуба, наших одноклубников и всего футбольного сообщества. Не хватит слов, чтобы описать ту боль, которую мы сейчас чувствуем. Это одна из крупнейших трагедий в истории клуба,

– говорится в заявлении Шкупи.

Андрею Лазарову было 25 лет / фото с инстаграммы ФК Шкупи

Отметим, что Андрей Лазоров присоединился к Шкупи в начале сентября 2024 года. В нынешнем сезоне центральный полузащитник сыграл 10 матчей.

Талантливый футболист в свое время вызывался в молодежную сборную Северной Македонии, за которую сыграл один поединок.