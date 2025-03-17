Пожежа у нічному клубі "Пульс" міста Кочани трапилася під час концерту гурту DNK у ніч на 16 березня. У цей момент в залі перебувало близько півтори тисячі людей, пише 24 Канал.

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Футболіст став жертвою пожежі в нічному клубі

Серед жертв жахливої трагедії опинився футболіст македонського клубу Шкупі Андрей Лазаров. 25-річний півзахисник намагався рятувати людей під час пожежі.

Лазаров зумів вивести з полум'я кількох людей. На жаль, сам футболіст не зумів повернутися з будівлі. Він задихнувся чадним газом та отримав опіки, несумісні з життям.

Футбольний клуб Шкупі висловив співчуття рідним та близьким свого футболіста.

Це величезна втрата для нашого клубу, наших одноклубників та всієї футбольної спільноти. Не вистачить слів, щоб описати той біль, який ми зараз відчуваємо. Це одна з найбільших трагедій в історії клубу,

– йдеться у заяві Шкупі.

Андрею Лазарову було 25 років / фото з інстаграму ФК Шкупі

Зазначимо, що Андрей Лазоров приєднався до Шкупі на початку вересня 2024 року. У нинішньому сезоні центральний півзахисник зіграв 10 матчів.

Талановитий футболіст свого часу викликався до молодіжної збірної Північної Македонії, за яку зіграв один поєдинок.