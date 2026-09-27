"Не заслуживала проиграть": Мальдера оценил сборную Грузии накануне матча Лиги наций

Главный тренер сборной Украины пообщался с журналистами за сутки до матча второго тура Лиги наций 2026/27. Он рассказал, что будет иметь важное значение на футбольном поле.

Андреа Мальдера дал пресс-конференцию в Тбилиси. Слова тренера сборной Украины перед важным матчем приводит 24 Канал.

Что сказал Мальдера перед матчем против Грузии

По словам итальянского специалиста, во время предстоящего противостояния важно сохранить организованную командную игру. Во время общения с журналистами тренер сборной Украины также сказал несколько слов о выступлениях грузинской команды.

Я думаю, что, как и в матче с Венгрией, на поле будет баланс. Я не вижу каких-либо фаворитов среди игроков. Результат будет зависеть от многих факторов. В последнем матче Грузия проиграла. Возможно, она не заслуживала поражения, пропустили мяч на последних минутах,

– заявил Мальдера.

Отметим, что Грузинская федерация футбола уволила главного тренера Вилли Саньоля после первого тура. Его у руля команды сменил местный специалист Рамаз Сванадзе, который был наставником юношеской сборной U-21.

Что известно о матче Грузия – Украина

Поединок Лиги наций начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени. Матч состоится в Тбилиси, на стадионе "Борис Пайчадзе".

К игре второго тура наша команда подходит после победы над Венгрией (1:0) в Будапеште.